VÍDEO El clatellot d'Álvarez de Toledo a TVE

La repetició electoral a Espanya és cada cop més a prop. Si PSOE i Podem no arriben a un acord abans del 23 de setembre, es convocaran automàticament eleccions per al 10 de novembre. Precisament sobre això ha estat preguntada la portaveu del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, i la seva resposta ha deixat sense paraules el presentador de TVE.



"Què té marcat el 10 de novembre a la seva agenda?", ha preguntat, i Álvarez de Toledo ha respost: "La pregunta és què té marcat TVE, perquè són vostès els qui han tret a concurs un nou decorat per a les eleccions".

—Presentador: ¿Qué tiene marcado el 10 de noviembre en su agenda?



—Cayetana Álvarez: La pregunta es, ¿qué tiene marcado Televisión Española? son ustedes los que han sacado a concurso un nuevo decorado para las elecciones.



Cri cri cri 🦗 pic.twitter.com/ihUaJBOA0x — Ismael López Martín (@ismaelquesada) September 9, 2019

Fa pocs dies va sortir a la llum que RTVE havia obert un concurs públic per gastar 40.000 euros en un decorat de cara a una eventual repetició electoral. Des de la corporació van ressaltar que era només en "previsió" si, finalment, cal tornar a informar de nous resultats electorals a l'Estat.

