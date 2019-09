Desactivada l'alerta per risc de pluges malgrat que encara es poden produir ruixats intensos

Mapa de risc de pluja Foto: Meteocat

Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla Inuncat per pluges intenses tot i que encara es poden produir xàfecs localment intensos, sobretot al litoral i al prelitoral. El pitjor, però, ja ha passat i el pla es queda en estat de prealerta. L'episodi de tempestes d'aquesta matinada ha estat menys intens del previst i no s'han registrat incidències.Les pluges més intenses, acompanyades de tempesta elèctrica, han caigut sobre el mar, de forma paral·lela a la costa. No s'han recollit grans quantitats de pluja a excepció d'algunes zones del litoral de Barcelona. Al llarg de tota la matinada i el matí no s'han registrat incidències ni trucades rellevants al telèfon 112.Alguns dels registres més destacats han estat els 24,4 litres per metre quadrat en 30 minuts al Port de Barcelona i els 20,9 a Lladurs (Solsonès). S'han acumulat 47 litres a Barcelona-Font del Gat; 42 a Canet de Mar; 39,8 al Raval, i 36 a Arenys de Mar. A més hi ha hagut molta activitat elèctrica de matinada amb 11.968 llamps de núvol a terra.La pluja no ha ocasionat incidències en el transport públic ni tampoc a la xarxa viària, però hi ha hagut afectacions en el subministrament elèctric que han afectat 5.209 abonats a Sant Boi de Llobregat, 636 a Sant Pere Pescador i 839 a Tordera. Les incidències es mantenen sense previsió de restabliment, però en la majoria de casos s’han reduït el nombre d’abonats afectats (a Sant Boi n’hi ha 646, 839 a Tordera i 94 a Sant Pere Pescador).Pel que fa a l’estat de la mar, durant aquest dimarts es poden donar onades de més de 2,5 metres (maregassa) amb fort vent de gregal a tot el litoral català, i especialment a les comarques del Baix Llobregat i Barcelonès de cara al vespre i nit.El fenomen s’intensificarà dimecres sobretot des de la comarca del Barcelonès fins a l’extrem sud. El fort onatge quedarà restringit al vespre a Tarragona i les Terres de l’Ebre.

