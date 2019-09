El TSJC demana a la defensa de Torra que arregli els defectes de forma en la recusació de Barrientos

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha reclamat a la defensa del president de la Generalitat, Quim Torra, que "subsani els defectes de forma" que conté l'escrit de recusació contra el president de l'organisme, Jesús María Barrientos. Aquest escrit, presentat per l'advocat de Torra, Gonzalo Boye, incloïa crítiques de Barrientos als llaços grocs en edificis públics. Existia, segons Boye, una "flagrant falta d'imparcialitat".El tribunal, a banda, ha descartat canviar les dates del judici al president de la Generalitat, Quim Torra, per desobediència a la Junta Electoral Central (JEC) pels llaços grocs. En un decret del lletrat de l'administració de justícia, confirma la diligència que establia les sessions per al 25 i 26 de setembre, dates que coincideixen amb la previsió del Parlament per celebrar el debat de política general.El lletrat argumenta que, en el moment d'assenyalar les dates del judici, es va consultar l'agenda de la cambra catalana i ni en aquell moment "ni encara avui" té programada "cap activitat" per a la setmana del 23 al 29 de setembre. Contra aquesta decisió no es pot presentar recurs.Com qualsevol ciutadà, Torra és lliure de desoir el requeriment judicial i, per tant, optar per una conducta desobedient. Tampoc és la primera vegada que un càrrec públic decideix no comparèixer davant del jutge. Mentre ho faci la seva defensa, el magistrat podria buscar altres camins per continuar el procediment.El més habitual és que, segons expliquen aexperts com Joan Queralt, catedràtic de Dret Penal per la UB, o bé Josep Maria Tamarit, catedràtic penalista de la UOC i la Universitat de Lleida, se li plantegés una segona citació, aquesta vegada, amb un advertiment de detenció.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor