El Govern no aclareix si Torra anirà al TSJC: «És una decisió que li correspon al president»

El Govern no aclareix si Quim Torra assistirà al seu judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) pels llaços grocs al 25 o 26 de setembre o si anirà al Parlament pel debat de política general que hi ha previst per aquella setmana. "És una decisió que li correspon al president", ha asseverat aquest dimarts la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, després de la reunió del consell executiu, però ha avançat que no es contempla cap inhabilitació, ja que considera que va actuar en defensa de la llibertat d'expressió.En tot cas, ha afirmat que, prengui la decisió que prengui, "el Govern li donarà suport i per ara no hi ha una decisió presa". De fet, Budó ha afirmat que, durant la reunió del consell executiu, encara no havia arribat la decisió conforme el TSJC havia rebutjat canviar les dates del judici i la recusació del president del seu tribunal, per tant no ho ha pogut valorar ni avançar com s'hi respondrà. Ha recordat igualment que Torra ha demanat "respecte a la separació de poders", recordant que "en aquests dates hi ha convocatòria del debat de política general", i ha assegurat que "ara per ara no està previst que el Govern demani cap canvi de data" d'aquest ple.El TSJC ha descartat aquest dimarts canviar les dates del judici a Torra i ha confirmat la diligència que establia les sessions per al 25 i 26 de setembre, ja que, segons argumenta, es va consultar l'agenda de la cambra catalana i ni en aquell moment "ni encara avui" té programada "cap activitat" per a la setmana del 23 al 29 de setembre. De la mateixa manera, la majoria de la mesa del Parlament ha rebutjat també la petició del PSC -amb el suport de Cs i PP- de canviar la data del debat de política general perquè no coincideixi amb el judici al president català.

