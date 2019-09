El debat de política general es manté pel mateix dia que el judici a Torra

El Parlament manté el debat de política general pels dies 25 i 26 de setembre. Malgrat que coincideix amb la data que el Tribunal Superior de Justícia ha fixat per jutjar el president Quim Torra per no retirar la pancarta amb el llaç groc del Palau de la Generalitat, la majoria independentista ha rebutjat canviar l'agenda prevista. Ha estat el PSC qui, amb el suport de PP i Ciutadans, ha demanat a la cambra que s'ajornés el debat perquè el president pogués atendre la citació judicial.Després de la reunió de la mesa i de la junta de portaveus aquest dimarts al Parlament, fonts socialistes han explicat que un judici és "prou important com per moure" la data del debat, que encara no està formalment convocat malgrat que sí que està previst en el calendari de sessions. "No volem que el Parlament sigui utilitzat per confrontar institucions", asseguren. I és que a hores d'ara Torra no ha aclarit si es presentarà o no al judici però sí que ha argumentat que s'ha de defensar la sobirania del Parlament. Els socialistes, de la mà de PP i Cs, no volen que el debat sigui utilitzat com a "excusa" perquè el president de la Generalitat no es presenti al TSJC.De fet, els tres partits de l'oposició han preguntat si Torra tenia previst demanar l'ajornament de la data del judici i asseguren que no han obtingut una resposta clara. "Torra no és un déu que estigui per sobre de les lleis, hauria de comparèixer com qualsevol altre ciutadà", ha assegurat el diputat de Ciutadans Nacho Martín Blanco, que ha lamentat que s'estigui "instrumentalitzant" el Parlament amb decisions "arbitràries" com aquesta. Els comuns per la seva banda, sostenen que ara la pilota està a la teulada del Govern per "defensar la sobirania del Parlament" sol·licitant un canvi de data del judici.Fonts de Junts per Catalunya argumenten que la data del debat de política general és pública des del mes de juliol, quan va ser aprovat el calendari de sessions, i que, per tant, el TSJC tenia la informació prèvia abans de convocar el judici. "La data era pública i notòria", afirmen. Però no aclareixen si el Govern demanarà finalment l'ajornament de la citació o bé si Torra no es presentarà. De moment, el TSJC ha rebutjat el recurs presentat pel president contra la data del judici per desobediència.

