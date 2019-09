Què és l'IRPH i per què neguiteja els bancs espanyols?

L'advocat general de la Unió Europea ha assegurat aquest dimarts que l'Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH) és poc transparent i no està exclòs de l'àmbit de la directiva europea de clàusules abusives . El lletrat dona la raó als clients i contradiu així la doctrina del Tribunal Suprem, que el 2017 va avalar les hipoteques vinculades a l'IRPH, assegurant que no hi havia manca de transparència ni tenien un caràcter abusiu.L'opinió de l'advocat general, malgrat que no és vinculant, tindrà influència en la postura que fixarà el TJUE, previsiblement durant el primer trimestre del 2020. Aquest decidirà si els bancs van ser transparents utilitzant l'índex als seus préstecs hipotecaris o si hauran de reemborsar els usuaris perjudicats.Es tracta d'un índex oficial creat pel Banc d'Espanya -l'antic Impost d'Actes Jurídics Documentats-, que es calcula segons la mitja dels tipus d'interès dels crèdits de les hipoteques que concedeixen els bancs. Darrere l'Euríbor, és el segon índex més utilitzat per referenciar els préstecs que es concedeixen per la compra de habitatge.L'any 2013, quan encara es notaven els efectes de la crisi, l'Euríbor va començar a baixar els seus valors, mentre que l'IRPH es va mantenir estable, provocant que els usuaris amb aquestes hipoteques paguessin quotes molt més elevades que els que utilitzaven l'Euríbor. Avui, en canvi, l'IRPH es troba en mínims històrics, arribant als 40 punts bàsics negatius.Les associacions de consumidors apunten que hi ha al voltant d'un milió d'afectats per aquests préstecs referenciats a l'IRPH, que suposarien més de 17.000 milions d'euros. Una sentència a favor dels usuaris podria arribar a significar un desemborsament de les entitats bancàries als clients de fins a 44.000 milions, depenent del grau de retroactivitat.Les associacions d'usuaris bancaris critiquen la poca claredat de les entitats financeres a l'hora d'explicar els riscos que suposava l'IRPH i demanen una compensació. Al seu torn, els bancs han anunciat que el retorn dels diners suposaria un cop important en els seus comptes. CaixaBank reconeix 6.700 milions d'euros d'exposició; el Banc Santander, 4.300 milions i el BBVA, 3.100.

