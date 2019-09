Absolen els regidors de Badalona acusats de desobeir el 12-O

Satisfets q la jutgessa, tal i com ja va fer l'instructor, no hagi vist delicte en el fet, només faltaria!, q un representant electe atengui a la ciutadania... Veurem si fiscalia recorre; de moment celebrem una decisió q és una bona notícia pels drets polítics DE TOTS. #Badalona pic.twitter.com/PSNcDGKmW9 — Oriol Lladó (@oriolllado) 10 de septiembre de 2019

La Justícia diu que els regidors ho som 24h i 365 dies l'any. I podem atendre ciutadania un #12O o el dia que sigui. Que estem absolts, vaja. I ho celebraríem si no fos una obvietat que mai hauria d'haver-hi anar als jutjats pel PP de #Badalona i els seus "fiscals de confiança" https://t.co/VM7luuWbpt — Jose Téllez (@JoseTellezBDN) 10 de septiembre de 2019





Els sis regidors de Badalona que van ser jutjats per atendre els ciutadans en dependències municipals el 12 d'octubre de 2016 -com a mostra de rebuig pel Dia de la Hispanitat- han quedat absolts dels càrrecs que els imputaven. La resolució judicial del jutjat d'instrucció 25 de Barcelona allibera els electes del delicte de desobediència. Els regidors van haver de seure al banc dels acusats arran de la denúncia que va presentar el PP de la ciutat, que continua liderat per Xavier García-Albiol. Fonts pròximes als electes han explicat ala "satisfacció" per una resolució favorable.Els regidors absolts són Oriol Lladó, que el dia dels fets exercia com a alcalde accidental, el llavors tinent d'alcalde José Tellez, Agnès Rotger, Eulàlia Sabater, Fátima Taleb i Francesc Duran. Per a tots ells, la Fiscalia demanava una pena de multa de 20 euros diaris durant set mesos -més de 4.200 euros-, i la inhabilitació especial per exercir un càrrec públic -ja sigui d'àmbit local o autonòmic- durant 15 mesos.En la sentència, la magistrada argumenta que ni Lladó ni Téllez -els dos màxims representants del govern de l'Ajuntament de Badalona en aquella jornada- van cometre "cap acte de desobediència al mandat" judicial, un comportament atribuït a la resta d'acusats. "Els acusats, com a càrrecs electes, no estaven sotmesos al calendari laboral aprovat el 2 de maig de 2016, per la qual cosa no podien ser considerats subjectes actius de la prohibició de treballar o exercir les seves funcions com a càrrecs electes", afegeix la magistrada en la resolució.En el judici, els regidors de Badalona acusats de desobeir el 12-O van qualificar l'acció de "política i simbòlica" . Davant del jutge van assegurar que van complir amb el mandat judicial perquè cap funcionari va anar a treballar. El fiscal, en canvi, hi va veure "consciència de desobeir" . L'absolució tomba l'argumentari del ministeri públic i exonera els regidors.Minuts després de conèixer la sentència, alguns regidors -com els mateixos Lladó i Téllez- han celebrat el resultat de la sentència i han recordat que el cas no hauria d'haver acabat en un judici.

Resolució del judici als regidors de Badalona by naciodigital on Scribd

