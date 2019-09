La Fiscalia demana cinc anys de presó per a un membre del Secretariat Nacional de l'ANC

⬛️⬜️ La fiscalia demana cinc anys de presó per en @Alemanyr, membre del Secretariat Nacional de l'@assemblea i militant de @Poble_Lliure i @I_CSC, per les mobilitzacions de l'1-O del 2018. Tot el suport, Jordi.

Davant la seva repressió, més determinació!#ObjectiuIndependència — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) September 10, 2019

La Fiscalia demana fins a cinc anys de presó per a Jordi Alemany, membre del Secretariat Nacional de l'ANC i militant de Poble Lliure i la Intersindical-CSC. Tal com ha informat l'ANC, se'l vol condemnar per haver participat en les mobilitzacions del primer aniversari de l'1-O, l'any 2018. Des de l'entitat han enviat tot el suport a Alemany: "Davant la seva repressió, més determinació".Alemany està acusat d'haver despenjat una bandera espanyola a la delegació del govern espanyola Girona l'1-O de l'any passat. El març va ser detingut d'enguany va ser detingut a Madrid per haver intentat treure una bandera i una pancarta a un participant en una manifestació d'una manifestació a la capital espanyola. Hores després va ser posat en llibertat i se li va ordenar que es presentés al jutjat 4 de Girona.

