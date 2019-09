La desconfiança entre el PSOE i Podem aboca Espanya a noves eleccions

L'estrena del curs polític a Espanya no ha aclarit l'escenari de la investidura. De fet, l'ha complicat. El PSOE i Unides Podem continuen evidenciant les seves diferències. I el rellotge de la nova convocatòria electoral avança de forma inexorable. La reunió de dijous passat entre els equips negociadors va fer palpable tant per la distància entre partits com per la desconfiança que marca la relació entre els seus dirigents. La d'aquest dimarts ha tombat les remotes possibilitats d'un pacte. Després de més de tres hores de reunió, Adriana Lastra, portaveu parlamentària dels socialistes, ha admès que "no hi ha via per arribar a un acord" mentre que Pablo Echenique, portaveu de l'equip negociador d'Unides Podem, ja ha dibuixat un nou escenari electoral. "Això aboca definitivament el país a eleccions", ha afirmat.Si no hi ha entesa aquesta setmana, difícilment el PSOE i Unides Podem podran evitar una repetició electoral. I les posicions continuen enquistades: els socialistes segueixen rebutjant la fórmula del govern de coalició -explorada el mes de juliol i que finalment no va prosperar- i els de Pablo Iglesias es neguen a quedar-se a l'oposició i limitar-se a validar la investidura de Pedro Sánchez sense formar part de l'executiu. Els retrets i l'immobilisme de posicions, que no s'han solucionat amb el pas de les setmanes, impossibiliten cap avenç."No veiem una sortida a aquesta situació", ha explicat Lastra en les primeres declaracions davant els mitjans de comunicació. "Els socialistes no es mouen del seu plantejament de partit únic", ha reblat Echenique. La visualització del divorci -si és que en algun moment hi ha hagut marge per a la confiança- és diàfana. "Ens han dit que si no acceptem aquest marc [un govern només del PSOE], entenen que no hi ha d'haver més reunions", ha afegit el dirigent d'Unides Podem. Els socialistes voldrien limitar les converses a la configuració d'un programa i evitar qualsevol referència al repartiments de responsabilitats de govern.La formació d'Iglesias manté que Sánchez i els seus assessors han jugat des del primer moment amb la ruleta russa de les eleccions mentre que el PSOE sosté que no veu voluntat negociadora en els seus interlocutors. L'últim argument dels socialistes és brandar el posicionament d¡Unides Podem i la seva confluència a Catalunya (En Comú Podem) en relació a Catalunya per expressar distàncies insalvables. Succeeix, però, que en la carpeta catalana Iglesias no s'ha mogut en relació al mes de juliol.En la prèvia de la reunió, tant Carmen Calvo com Pablo Echenique ja havien verbalitzat les discrepàncies entre les dues formacions. La falta de química no és cap secret. No n'hi ha entre Sánchez i Iglesias, i tampoc entre els equips negociadors. "Estan molt inflexibles", havia expressat Calvo a primera hora del matí per referir-se als posicionaments d'Unides Podem. "No s'entén que el que valia llavors [juliol] no valgui ara", havia respost Echenique.En intervencions als mitjans que han precedit el contacte d'avui -que ha començat a les 11 del matí i, malgrat ser llarg, no ha estat productiu-, Calvo havia admès que "no hi ha confiança" entre els dos partits. "El govern d'Espanya ha de ser un de sol", havia recalcat la vicepresidenta espanyola en funcions en una entrevista a Telecinco. Al seu torn, el líder de la formació morada, Pablo Iglesias, havia lamentat l'"obsessió" de Sánchez "per no compartir el govern”, definida com una actitud d'"arrogància" i "infantilisme". "Si el PSOE fes l'última proposta de coalició del mes de juliol, seria qüestió d'hores que arribéssim a un acord", havia afegit Iglesias en l'entrevista al programa de ràdio Carne Cruda.El que sembla que continua crua és qualsevol entesa entre el PSOE i Unides Podem. I el temps de marge per a un acord es consumeix. Espanya està enrocada. No surt del laberint electoral. El cronòmetre dictarà sentència el 23 de setembre.

