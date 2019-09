Anna Gabriel demana no basar la unitat independentista en el «buit»

L'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, actualment exiliada a Suïssa, ha fet pública una carta adreçada a la militància cupaire en la vigília de la Diada. Gabriel insta a "mirar la realitat de cara" i a evitar basar la unitat independentista en el "buit". "Cal saber que les bases són solides si estan fonamentades i que hi hauria d’haver una correspondència entre el que es diu en públic i la realitat", afirma.Gabriel també demana "revisar allò que no es va fer bé" i "aplicar el rigor en el balanç dels esdeveniments". Sense aquesta revisió, l'exdiputada considera que la unitat és una paraula "buida" i moltes de les proclames que se'n desprenen, "contundència discursiva per a alimentar propaganda partidista".L'exdirigent cupaire també reclama que la "solidaritat antirepressiva" s'utilitzi com a "eina de pressió", a més d'evitar que el "context excepcional" sigui causa de "coaccions". "No podem obviar la responsabilitat que tenim per a fer front a totes aquestes excepcionalitats, també des de tots els espais governats per independentistes i per les esquerres, al nivell institucional que sigui", demana.Gabriel també assenyala "l'atenció internacional" com "una de les claus de volta" del conflicte polític català i demana que per assolir-la s'han de "generar noves oportunitats".Per exemple, la sentència del judici de l'1-O, que Gabriel preveu que servirà per "llençar un missatge" al món: "Seguim dempeus per la màxima llibertat política i la màxima justícia social pel nostre poble".En relació a la repressió, Gabriel també argumenta que mentre aquesta continuï vigent, "l'exili té tot el sentit del món". "Vaig decidir no presentar-me a un Tribunal que jutjava una posició política i tot un moviment", justifica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor