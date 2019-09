Imputats quatre policies espanyols més per les càrregues de l'1-O

El jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona ha citat a declarar com a investigats quatre policies nacionals més per les càrregues de l'1-O a Barcelona, segons ha avançat l'Ara i han confirmat fonts municipals. Ho ha fet en resposta a una petició de l'Ajuntament de Barcelona, que actua com a acusació popular. En concret, aquests agents van intervenir a l'Escola Víctor Català de Nou Barris.Segons el consistori, "no era necessari retorçar colls, fer trepitjades estant la persona a terra, donar cops a la cara o usar les defenses policials contra les extremitats superiors", i més quan els votants mostraven una actitud "pacífica". Amb aquests ja són 55 els policies nacionals investigats, entre ells vuit caps, tots els que van dirigir el dispositiu a les escoles de Barcelona.En el seu escrit, l'Ajuntament argumenta que en un vídeo es pot observar "de manera clara i contundent" que les persones que estan a dintre de l'Escola Víctor Català estan en una actitud "escrupolosament pacífica i tranquil·la". "En cap moment es pot observar cap mena de resistència activa, agressivitat o violència, sinó tot el contrari", afegeix.En canvi, remarca que els agents van entrar a l'interior "sense que consti que formulin cap mena d'avís, requeriment o advertiment". "Es pot veure com de seguides diverses persones es disposen a sortir tranquil·lament, però tot i això, els agents els empenten per darrere amb certa agressivitat i sense cap mena de justificació", diu l'escrit.El passat 5 de setembre el jutjat d'instrucció 7 ja havia citat a declarar com a investigats els vuit inspectors en cap de la Policia Nacional espanyola. La decisió judicial, emparada per una d'anterior de l'Audiència Provincial de Barcelona, vol aprofundir en la investigació, més enllà de les lesions deununciades per ciutadans.

