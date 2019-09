L'ANC xifra en 400.000 els inscrits a la manifestació a les portes de la Diada

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha fet públic aquest dimarts que 400.000 persones ja s'han inscrit a la manifestació de la Diada de l'Onze de setembre impulsada per l'entitat. Quan queda només un dia, l'ANC ha explicat que s’han venut 250.000 samarretes commemoratives de la jornada i que hi ha 1.200 autocars reservats per assistir a la marxa reivindicativa.L’entitat ha indicat que encara hi ha trams del recorregut de la manifestació per omplir i ha fet una crida a la ciutadania a sumar-s’hi. Podeu veure com s'estan omplint els trams de la manifestació en aquest interactiu. La previsió de pluges intenses per aquest dimarts a la nit, a banda, ha obligat la Generalitat i el Parlament a ajornar l'acte institucional de la Diada, que s'havia de celebrar a les deu del vespre a la Plaça de Sant Jaume. Finalment tindrà lloc demà dimecres a la mateixa hora, un cop ja hagi acabat la manifestació independentista convocada per les entitats a Plaça Espanya. Sota el lema Tornarem, la intenció del Govern i de la cambra catalana és la de dedicar l'acte als presos i als exiliats, com ja va passar el 2018.El plantejament de la celebració institucional ha tornat a despertar els recels de Ciutadans, PSC i PP, que no hi participaran, a diferència de la resta de partits i entitats del sobiranisme civil.L'espectacle a Sant Jaume, segons van informar la Generalitat i el Parlament la setmana passada, s'estructurarà en quatre blocs que recordaran els centenaris de la vaga de la Canadenca i el naixement del poeta Joan Brossa, així com el vuintantè aniversari del gran exili republicà de la Guerra Civil. Amb aquesta escenificació s'homenatjarà els migrants i refugiats de tots els temps, també fins a l'actualitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor