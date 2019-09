JxCat s'alinea amb PSC i Cs contra la retirada de la simbologia franquista a Tortosa

Els vots negatiusde JuntsxTortosa, que governa en minoria amb set regidors, juntament amb els vots del PSC (3 regidors) i el vot de l’únic regidor de Cs han servit per tombar, en el darrer ple de l’Ajuntament de Tortosa celebrat aquest dilluns al vespre, la moció de la CUP que demanava la retirada de la simbologia franquista de la ciutat.La moció dels cupaires arribava justament quan s’ha complert un any que, a instàncies judicials, l’Ajuntament de Tortosa elaborés un catàleg de la simbologia franquista que es conserva a l’espai públic de la ciutat.Concretament, la proposa de la CUP demanava la retirada de les plaques d’habitatge incloses al catàleg, així com del gravat situat a un mausoleu al cementiri municipal que diu "caidos de Dios y por España".També demanava instar al bisbat de Tortosa perquè en el termini de dos mesos, a partir de la notificació de l’acord del ple municipal, retirés el relleu situat a la Pujada de Sant Francesc, 18-20 darrere d’una creu de ferro (conegut com Calvari de Sant Francesc), i que en el termini de sis mesos retirés de la catedral de Tortosa el medalló circular on figura esculpit en relleu l’escut d’Espanya flanquejat per les fletxes a un costat i el jou a l’altre, situat concretament a la clau de volta del sostre de la nau principal de la catedral. La moció també volia condicionar la subvenció de 30.000 euros anuals que rep el Bisbat de l’Ajuntament a la retirada d’aquesta simbologia.D’altra banda, la moció de la CUP també reclamava retirar els monòlits que estan al Parc Municipal Teodor Gonzàlez prop d’un parc infantil i d’una font. Un amb la inscripció "Al ejército español que unió el nombre de Tortosa a los premios cultura con los valores eternos del soldado y en los que colaboró el ilustre tortosino José Celma Prieto". I l’altra amb una inscripció esborrada.Per facilitar l’aprovació d’aquesta moció, i sent conscients que l’element més polèmic era la retirada del monument franquista del riu Ebre, la CUP explicava que, amb l’objectiu d’arribar a un consens, no havia inclòs la petició de retirada del monòlit situat al mig del riu.No obstant, el consens no va ser possible. El grup municipal de Junts per Tortosa va argumentar que “l’Ajuntament no és competent per retirar simbologia franquista que no estigui en dependències municipals. Teníem el compromís d’elaborar un catàleg de vestigis franquistes i així ho hem fet, ara està en mans de la conselleria de Justícia, d'ERC”, asseguren.La proposta dels cuparies, que estan representats amb un regidor, va rebre els vots favorables de Movem Tortosa (cinc regidors) i els tres regidors d’ERC.

