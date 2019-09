Segona jornada de vaga a British Airways: cancel·lats set vols a Barcelona

La vaga de pilots de British Airways ha obligat a cancel·lar set vols amb arribada a Barcelona, segons consta al web de l'Aeroport de Heathrow . Es tracta de la segona jornada de l'aturada, que aquest dilluns ja va obligar a cancel·lar vuit vols que aterraven a l'aeroport barceloní.Aquest dimarts els vols cancel·lats són els de les 6.15, 7.40, 9.25, 10.50, 14.20, 16.40 i 19.15 hores. L'aturada l'ha convocat el sindicat Balpa per discrepàncies salarials amb una durada prevista de 48 hores. La protesta va obligar la companyia a cancel·lar aquest dilluns "gairebé el 100% dels vols" davant la impossibilitat de saber quins pilots farien vaga.British Airways ha justificat que porta dues setmanes informant els viatgers i que tots els afectats per la vaga tenien alternatives: canviar el vol per un altre dia, viatjar amb una altra companyia o el reembossament dels diners.

