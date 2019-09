Foment demana pressupostos i adverteix que els «riscos polítics» enterboleixen l'economia

La situació política global i el moment que viuen Catalunya i l'estat espanyol suposen un risc per l'economia. Aquesta és una de les principals conclusions de l'Informe de conjuntura econòmica del segon trimestre presentat aquest dimarts a la seu de la patronal Foment del Treball. L'informe ha estat presentat als mitjans per Valentí Pich, president de la comissió d'Economia de Foment, i per Salvador Guillermo, secretari general adjunt de la patronal i director del departament d'Economia.Els responsables econòmics de Foment han insistit en apel·lar a "la responsabilitat política de tots els partits, també els de l'oposició" per superar el bloqueig. Foment ha alertat dels entrebancs que suposarien unes segones eleccions. "No és el millor escenari", ha dit Salvador Guillermo, considerant que suposarà mesos de més provisionalitat. Ha expressat el temor que un nou Congrés mostri un escenari igualment fragmentat i que s'anés a unes terceres eleccions: "Això ja seria indigerible".En aquest panorama, és important per Foment que a l'estat espanyol s'imposi l'estabilitat i la patronal ha reclamat que s'aprovin pressupostos a les principals institucions, a l'Estat, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. "No pot ser que l'excepció, que és la pròrroga pressupostària, sigui la norma".Sobre la crida feta per l'ANC perquè els ajuntaments contractin només a empreses que estiguin "compromeses amb la república catalana", Salvador Guillermo ha assegurat que "totes les administracions estan obligades a fer contractes i licitacions per contractar els millors serveis sense cap discriminació". Ha afegit que "ni la legislació europea ni el sentit comú permeten cap discriminació. El que importa és gastar bé els diners públics".Foment ha subratllat el paper creixent que tindran les grans ciutats en l'economia global. En molts casos, més que d'una competència entre el Regne Unit i els Països Baixos, s'assistirà a una competència entre Londres i Amsterdam, per exemple. Poques ciutats poden competir en aquesta lliga. En aquest sentit, ha reclamat que Barcelona aposti per "més ambició" amb "un enfocament metropolità" i que la ciutat reivindiqui l'estratègia comuna de les institucions i la societat civil que tan bon resultat va donar en el passat, com per exemple durant els Jocs Olímpics.Sobre els problemes de seguretat, Salvador Guillermo ha volgut evitar donar una sensació d'alarmisme, però ha dit que s'ha donat en algun moment una "sensació d'impunitat", tot recordant que Foment va reclamar una modificació del codi penal i ha liderat un pronunciament de la societat civil.Els directius de Foment han recordat el context del crac de 1929, quan els diversos països van intentar evitar la crisi amb solucions individuals i optant per devaluacions competitives. Guillermo ha explicat que a la conferència internacional de Breton Woods es van establir uns tipus de canvi fixos. Malgrat tot, Guillermo ha considerat que no hi ha prou senyals d'una crisi econòmica, sinó d'una "suavització del cicle".Salvador Guillermo ha assenyalat que "l'economia global s'està desaccelerant", esmentant la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina com a primer element de risc. Ha afirmat que "el populisme" és un dels responsables de l'agreujament dels riscos, amb una revisió a la baixa de les previsions globals.Valentí Pich ha destacat que, tot i la desacceleració, la Comissió Europea ha establert el creixement del PIB global el 2018 en un 3,6, que el 2019 podria ser del 3,2 i la previsió per al 2020 és del 3,5, que no suposa una mala perspectiva. Pel que fa al PIB català, segons dades de l'Idescat aportades per Foment, el PIB de Catalunya va créixer un 2% en el segon trimestre, el que suposa un lleuger increment respecte del 1,9% del primer trimestre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor