El suïcidi, la primera causa de mort no natural entre els joves

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) ha reclamat al govern de la Generalitat la materialització de polítiques de prevenció del suïcidi, en considerar que les que s'estan aplicant ara són "puntuals" i "mancades d'una visió global de la problemàtica", a més de no plantejar "un pla d'actuació dirigit al jovent". L'entitat ha fet aquestes peticions en un comunicat, en el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, i ha recordat que és la primera causa de mort no natural entre els joves de 18 a 34 anys.Per aquest motiu, el CNJC està duent a terme una campanya d'incidència política que pretén impulsar una millor prevenció del suïcidi, que es consolida com la primera causa de mort no natural entre els joves de 15 a 34 anys de Catalunya.Concretament, s'han fet deu demandes a l'administració pública. Entre aquestes, destaquen la necessitat de realitzar formació al professorat; la incorporació de l'educació emocional al currículum educatiu; la inclusió d'un pla preventiu del suïcidi juvenil dins el Programa Salut i Escola ; la creació de protocols d'actuació als centres educatius o la implementació de campanyes públiques de sensibilització i prevenció del suïcidi.En definitiva, per abordar el fenomen, tal com indica la publicació del CNJC "Encarem el suïcidi juvenil" , és necessari enfocar el suïcidi des de la perspectiva de problemàtica social, així com comprendre els diferents factors de risc que poden conduir algú treure's la vida: trastorns de la salut mental, drogodependències, situacions de violència o assetjament escolar, entre d'altres.El suïcidi juvenil és la primera causa de mort entre els joves d'entre 15 i 34 anys. Les dades més recents a Catalunya, que són del 2016, apunten que en total hi va haver 491 suïcidis al llarg de l'any. Concretament, es produeix un suïcidi juvenil cada 5,2 dies.Pel que fa a les diferències de gènere, les dones d'entre 15 i 29 anys tenen un risc de trastorn mental 2,3 vegades superior als homes. En canvi, els homes d'entre 15 i 35 anys multipliquen per 2,5 vegades les dones en els casos de suïcidis. Sense anar més lluny, el 2016 es van comptabilitzar 50 casos de suïcidi en homes de 15 a 34 anys, davant els 20 en dones.A més a més, és important destacar que per cada mort, són sis les persones supervivents que necessiten acompanyament. I que més del 20% de les visites de la gent jove al metge són per ansietat o depressió, factors estretament lligats amb el suïcidi.El passat mes de juliol el Parlament va aprovar per unanimitat una moció que insta el govern de la Generalitat a emprendre diverses mesures, entre les quals destaquen la revisió dels serveis, la inclusió de la participació ciutadana i la perspectiva juvenil en les polítiques sobre salut mental, l'avaluació del Programa Codi Risc Suïcidi per reduir les diferències territorials, l'increment de recursos sobre suïcidi juvenil a l'Atenció Primària o l'impuls de l'educació emocional a les escoles.

