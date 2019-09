Cop al sistema hipotecari espanyol: l'advocat de la UE considera que l'IRHP no és transparent

L'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), amb seu a Luxemburg, Maciej Szpunar, ha declarat aquest dimarts que l'Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH) no és un índex transparent pel fet de ser oficial. D'aquesta manera, obre la porta perquè els jutges espanyols puguin estudiar si és abusiu o no.En concret, Szpunar ha afirmat que una clàusula contractual que fixa un tipus d'interès referenciat a un dels sis índex oficials legals que poden ser aplicats pels bancs en les hipoteques de tipus variable, "no està exclosa de l'àmbit d'aplicació de la directiva europea".El lletrat contradiu així la doctrina del Tribunal Suprem, que el va avalar el 2017 i va declarar que la referenciació d'una hipoteca a un tipus oficial com l'IRPH no implica falta de transparència ni caràcter abusiu. L'advocat es posiciona també en contra de les tesis de la banca espanyola.Es tracta d'unes conclusions que no són vinculants de cara a la futura sentència, però en la majoria dels casos la decisió de la justícia acostuma a seguir la direcció marcada pels advocats generals. La sentència s'espera per al primer trimestre de l'any vinent.

