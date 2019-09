​Un os ataca un poltre a la Vall d'Aran i el Conselh Generau demana mesures correctores

Un atac de l'os Cachou a un poltre de quatre mesos, aquest diumenge, ha causat el malestar a la Vall d'Aran. Gràcies al collar que se li va col·locar al maig s'ha pogut certificar l'autoria de l'atac i comprovar que aquest os és "força depredador", ja que durant l'estiu ha atacat assentaments apícoles i cabres.El conseller de Territori, Paisatge i Gestió Ambiental del Conselh Generau d'Aran , Francisco Bruna, ha dit que proposaran al Govern de la Generalitat la modificació del decret regulador dels procediments de compensació de danys i perjudicis causats a l'agricultura i la ramaderia per espècies animals protegides de la fauna.Bruna ha argumentat que volen "equiparar les indemnitzacions que es reben a la Vall d'Aran per atac d'os a les de la resta de territoris veïns, on són més altes".Des del Conselh Generau d'Aran es considera que "és necessari aplicar mesures de condicionament aversiu com s'ha intentat amb Goiat”, i posen en relleu que fins al moment només s'havien certificat atacs sobre equí de l'os Goiat, el qual ha depredat fins i tot egües adultes.Bruna ha dit que "la prevenció sobre bestiar equí és molt difícil", ja que "no és viable agrupar-lo i protegir-lo a la nit com es fa amb l'oví". Els moviments nocturns dels óssos són imprevisibles i el decalatge de la recepció del senyal del collar GPS fa molt difícil la protecció efectiva d'aquest bestiar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor