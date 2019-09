Alcoi vol dedicar un museu a Camilo Sesto

L'Ajuntament d'Alcoi (Alcoià) projecta crear un museu dedicat a Camilo Sesto a la ciutat i per a això ja ha mantingut els primers contactes amb els familiars i coneguts amb l'objectiu de comptar amb objectes de l'artista, segons informa el Diari la Veu L'alcalde de la capital de l'Alcoià, Antonio Francés, del PSPV-PSOE, s'ha desplaçat fins a la capella ardent de Camilo Blanes Cortés, universalment conegut com a Camilo Sesto, que va morir el passat diumenge com a conseqüència d'una parada cardiorespiratòria a l'edat de 72 anys.Francés ja s'ha reunit amb el representant i el marmessor del cantant alcoià per a estudiar la millor fórmula, al mateix temps que treballa per a triar els objectes de l'artista que podrien formar part de l'exposició i triar una ubicació adequada.Paral·lelament, l'Ajuntament prepara un acte en memòria de l'artista perquè "totes les alcoianes, alcoians i admiradors que desitgen estar a Alcoi puguen acomiadar-se" de l'artista.Les cendres de Camilo Sesto descansaran per sempre a la seva població natal per complir amb la voluntat del cantant, encara que el trasllat de les restes no es produirà de manera imminent.

