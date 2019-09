Com va començar la crisi climàtica que va extingir els dinosaures?

Els dinosaures van dominar la Terra durant més de 150 milions d'anys, però van acabar extingits. Què va passar? Durant anys de recerca les hipòtesis més consistents apuntaven al xoc d'un gran asteroide contra la terra fa 65 milions d'anys. La catàstrofe, com recull TV3, va provocar grans incendis forestals, un tsunami i núvols de sofre que van impedir l'arribada de la llum del Sol durant molt de temps. Molts animals es van extingir, entre ells els dinosaures.Aquestes hipòtesis ara han rebut un nou impuls gràcies als resultats d'un estudi dut a terme per un equip internacional de científics encapçalat per Sean Gulick, de la Universitat de Texas, que han estat publicats a la revista PNAS . El xoc de l'asteroide va crear un gran cràter prop de Chicxulub, a la península del Yucatan de Mèxic. Els científics han analitzat les mostres de sediments d'aquest cràter, un clot d'uns 200 quilòmetres de diàmetre.L'estudi aporta "les dades més detallades obtingudes fins ara sobre les seqüeles d'aquella catàstrofe" i permet "estudiar els processos de l'impacte gairebé com a testimonis presencials". Així, les conclusions de la investigació apunten que l'asteroide va impactar amb una potència equivalent a la de 10.000 milions de bombes com la d'Hiroshima. El tsunami posterior va arribar a uns 2.000 quilòmetres a l'interior de Nord-amèrica, tota la vegetació situada a milers de quilòmetres al a rodona va quedar carbonitzada i l'aigua del tsunami, quan va recular, va traslladar les plantes carbonitzades cap a l'interior del cràter.Un altre dels resultats rellevants és el que apunta que el sofre derivat de la catàstrofe va anar a parar a l'atmosfera i va obstruir el pas de la llum del Sol. Moltes mostres del nucli del cràcter no hi havia sofre però al voltant s'hi van dipositar moltes roques riques en aquest element. El sofre va produir un canvi climàtic que va provocar l'extinció del 75% de les espècies que habitaven en aquell moment la Terra. Segons Gluck, allò va ser un infern de curta durada que va anar seguit d'una etapa molt llarga de clima molt fred.Amb aquesta extinció massiva, un grup d'animals es va veure afavorit: els mamífers. La catàstrofe va ser fatal pels dinosaures, però va facilitar el començament del regnat dels mamífers.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor