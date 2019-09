El PP seria el més beneficiat en cas de noves eleccions a Espanya, segons una enquesta

PSOE i Podem es tornaran a reunir avui per intentar desencallar la investidura amb l'horitzó del 23 de setembre. Si no hi ha acord, es convocaran automàticament eleccions el 10 de novembre. Segons una enquesta que publica aquest dimarts eldiario.es , el principal beneficiat d'una nova votació seria el PP. En qualsevol cas, però, l'equilibri de forces variaria molt poc.Així, el PSOE creixeria lleugerament dels 123 als 128 diputats i un 30,5% dels vots; el PP pujaria dels 66 als 85 diputats amb un 20,1% dels vots; Ciutadans cauria dels 57 als 49 i es quedaria amb un 14,1% dels sufragis; i Podem també baixaria dels 42 als 36 i es quedaria amb un 13,7% dels suports. Vox cauria dels 24 als 13 i arribaria només al 8% dels vots.En clau catalana, ERC tornaria a ser la força més votada i pujaria un diputat, dels 15 als 16 amb un 4,3% dels suports. JxCat baixaria dels 7 als 6, amb un 1,7% dels vots. Pel que fa als bascos, el PNB es quedaria amb 6 diputats i Bildu amb 4.En aquest escenari, els blocs es quedarien pràcticament igual: l'esquerra perdria un escó i es quedaria als 165 escons, mentre que la dreta en sumaria un i se situaria als 150. Així, PSOE i Podem tornarien a necessitar el suport dels independentistes i nacionalistes catalans i bascos per arribar als 176 diputats.

