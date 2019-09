Johnson tanca el Parlament britànic amb una nova derrota

El Parlament britànic ha quedat suspès a partir d'aquest dimarts dimarts o fins al 14 d'octubre, quan està previst que el primer ministre Boris Johnson faci el seu discurs inaugural de govern. En la darrera sessió parlamentària abans de la paralització, la cambra ha votat aquest dilluns per segona vegada la proposta de convocatòria d'eleccions del govern de Johnson, que ha perdut la majoria parlamentària per la seva insistència a marxar de la Unió Europea el 31 d'octubre amb acord o sense.No hi ha hagut sorpreses i el Parlament britànic ha votat per segon cop en contra de les eleccions anticipades que volia Johnson. Sense majoria a la cambra, Johnson s'haurà d'enfrontar en les pròximes setmanes a les negociacions del Brexit marcat per la llei que li impedeix marxar de la Unió Europea sense un acord, si no té el vistiplau del Parlament. A més, el text estableix que el primer ministre britànic ha de demanar una pròrroga per al Brexit fins al 31 de gener si no hi ha acord, un ajornament que Johnson s'ha negat a fer en diverses ocasions. De moment, la sortida del Regne Unit està prevista pel 31 d'octubre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor