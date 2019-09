L'alcalde socialista de Granollers espera «una sentència justa» per als presos polítics

L'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, ha tornat a donar la seva opinió sobre el procés polític que es viu a Catalunya en el ban previ a la Diada de l'Onze de Setembre. Si fa un any el batlle socialista parlava del "dret a decidir democràticament la forma de governar-nos", ara es mostra esperançat que la sentència dels presos polítics "sigui justa".

Ban de l'alcalde de Granollers by naciodigital on Scribd

En el document publicat, Mayoral diu que es viurà "de nou un Onze de Setembre ple d'incerteses sobre el futur de Catalunya". Reconeix que la sentència del Tribunal Suprem "marcarà l'agenda" i espera que la decisió "faci possible l'imprescindible retorn a la política, perquè els problemes polítics han de tenir, necessàriament, solucions polítiques". Demana "obrir de nou el camí del diàleg, conscients, però, de la dificultat de retornar a la normalitat institucional a Catalunya mentre hi hagi a la presó líders socials i polítics que representen una bona part del país".En aquest sentit, demana "buscar amb coratge noves propostes que ens permetin superar l'empat infinit en què sembla haver-se instal·lat la societat catalana". Per això recomana "mirada llarga" i "un escrupolós respecte a totes les opinions". Tot plegat, afegeix, per aconseguir "un país de qualitat" que "que faci de la lluita contra les desigualtats el seu repte essencial. Un país que no oblidi ningú. Que faci del civisme, de la convivència, de la cohesió social, dels drets de les persones i de la lluita contra el canvi climàtic el seu gran argument".Pel que fa a la inestabilitat política, l'alcalde granollerí destaca que en els darrers mesos "les urnes ens han dit una vegada més que no hi ha majories unívoques a l'hora de definir estratègies de futur" i parla d'una "inestabilitat política evident que té com a màxima expressió la impossibilitat d'aprovar pressupostos, tant al Congrés de Diputats com al Parlament de Catalunya. Una situació que llasta les polítiques públiques i afecta negativament la qualitat dels serveis que la ciutadania mereix i necessita".

