Torra situa la Diada com a punt de partida d'una nova etapa per avançar cap a la independència

Quim Torra, aquest dilluns a Lleida Foto: ACN

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat "responsabilitat" i un enfortiment de les institucions abans que arribi la sentència als líders independentistes per recuperar la iniciativa i marcar un "horitzó clar".En aquest sentit, ha fet extensiva aquesta responsabilitat també als partits, les entitats i la ciutadania, "que és qui ha de manar el rumb de Catalunya".Durant el discurs que ha ofert en l'acte institucional de la Diada a Lleida, el primer organitzat de forma conjunta entre Paeria, Govern i Diputació, Torra ha fixat l'Onze de Setembre com el "tret de sortida" d'una nova etapa que faci "recuperar el tremp" i les ganes de "fer possible allò que algú va pensar que seria impossible".El president ha assegurat que els catalans volen tenir la capacitat de decidir i tenen la voluntat de votar per decidir el seu futur com a nació, i ha assegurat que si l'Estat espanyol es nega a donar aquest dret, "ens plantarem". En aquest sentit, Torra ha apuntat que el poble català no serà "submís" i que "tirarà endavant" en el cas que des de Madrid no es doni una sortida dialogada i pactada.Torra ha encapçalat l'acte institucional que s'ha celebrat a la Seu Vella amb un nombrós públic i una àmplia representació d'alcaldes i càrrecs electes del territori. L'han precedit en els discursos el delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn i l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo. El paer en cap ha posat l'accent en la unitat política per donar resposta a la sentència, una idea que també ha fet seva el president provincial.Després de l'acte institucional, les autoritats s'han desplaçat fins al monòlit que recorda els fets del 1707 a Lleida on han fet una ofrena i s'ha cantat els Segadors.

