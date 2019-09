​VÍDEOS Sitges recupera rareses de Cronenberg, Jodorowsky, Björk i Jesús Franco

Fotograma de «Crash» (1996), de David Cronenberg. Foto: HanWay films

El Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que se celebra a Sitges (Garraf) entre el 3 i el 13 d'octubre, mostrarà còpies recuperades o restaurades de diverses rareses d'Alejandro Jodorowsky, David Cronenberg, Björk i Jesús Franco, en la seva secció Seven Chances.El certamen recupera quatre films singulars, oblidats o maltractats per la censura i la distribució en el seu moment. En primer lloc, acollirà l'estrena a Catalunya de Vaya luna de miel, una pel·lícula que va rodar el prolífic Jesús Franco el 1979 i que va quedar inèdita, "perduda en la desbordant filmografia del cineasta", fins a la seva recuperació a principis d'aquest any per part de Filmoteca espanyola.També tindrà la presentació internacional del nou muntatge que ha fet el veterà Alejandro Jodorowsky de la seva The Rainbow Thief, rodada el 1990 amb un repartiment d'excepció que incloia Omar Sharif, Peter O'Toole i Christopher Lee, i que, tot i aquests cognoms, va patir una distribució molt marginal i es va convertir en una de les peces més maldites d'0un cineasta ja de per si maleït.El plat fort de la secció és probablement la presentació de la versió restaurada, íntegra i sense censura de Crash (1996), un dels films cabdals en la filmografia de David Cronenberg, basada en textos de J.G Ballard, i sobre un grup de persones amb una parafília molt particular: s'exciten amb els accidents de trànsit. Una pel·lícula polèmica des del seu inici, quan el director va haver de transigir a retallar les escenes més pujades de to per evitar una classificació per a adults que hauria estat equivalent al fracàs a la taquilla estatunitenca, i així intentar amortitzar una costosa producció, amb James Spader, Holly Hunter, Deborah Kara Unger o Rossana Arquette. Aquesta versió s'ha estrenat internacionalment la setmana passada al Festival de VenèciaMés minoritària, però no menys desitjada per tot una legió de fans, és The Juniper Tree, de Nietzchka Keene, directora nord-americà que el 1986 es va desplaçar a Islàndia per rodar "una adaptació en blanc i negre i sense edulcorants" del conte de bruixes homònim popularitzat pels germans Grimm. Un film protagonitzat per una Bjork joveníssima i encara desconeguda fora del seu país -tenia 20 anys, i estava encara formant The Sugarcubes-, que no es va estrenar fins a 4 anys després a Sundance, i que ara arriba en una esplèndida versió restaurada en 4K a partir del rodatge original en 35mm.

