ERC plantarà Sánchez en la sessió de control perquè coincideix amb la Diada

Esquerra Republicana de Catalunya ERC no tindrà representació al Congrés dels Diputats aquest dimecres, que se celebrarà la primera sessió de control al president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, en sis mesos. Els republicans deixaran els seus escons buits perquè coincideix amb la celebració de la Diada.ERC té previst participar en els actes oficials de l'onze de setembre. Junts per Catalunya (JxCat), al seu torn, sí que hi serà, han indicat des de la formació. D'aquesta manera, no hi haurà cap representant dels republicans ni per a la compareixença a l'entorn de la seva participació en les darreres cimeres europees ni per a la posterior sessió de control. JxCat, en canvi, té previst intervenir a la primera de les cites per replicar Sánchez.

