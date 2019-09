Cinc detinguts per la Llei d'Estrangeria en un nou dispositiu contra els carteristes al Metro

Cinc persones han estat detingudes en el marc de la Llei d'Estrangeria en el tercer dispositiu contra els carteristes al Metro de Barcelona en quinze dies que han dut a terme de forma conjunta Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Policia Nacional. Els agents han actuat durant dues hores a les estacions de Sagrada Família i Sants Estació, entre dos quarts de vuit i dos quarts de deu.A banda d'aquests cinc detinguts, també hi ha un investigat per apropiació indeguda de telèfon mòbil i un altre per tinença d'arma prohibida, en concret una defensa elèctrica, i d'haixix. Cal recordar que divendres passat es van detenir 17 persones en un dispositiu similar. La primera fase va ser el 27 d'agost, quan es van arrestar 23 persones, de les quals 17 van passar a disposició judicial.Aquestes operacions s'emmarquen en el dispositiu Draga de prevenció de furts i robatoris violents a la xarxa ferroviària de Barcelona, que té com a objectiu localitzar carteristes multireincidents actuant in fraganti o buscant víctimes potencials, identificar-los, verificar-ne la identitat i comprovar-ne la situació administrativa a Espanya i si tenien requeriments pendents.

