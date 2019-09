El PSOE i Podem porten al límit l'intent de desencallar la investidura

Mentre Echenique diu que l'acord és "qüestió d'hores" si es torna a parlar de coalició, des del PSOE no es mouen del govern monocolor

"Ara mateix diria que estem al 50% de probabilitats que acabem en una repetició electoral". Aquest és l'estat de la situació que relaten fonts coneixedores de les negociacions per la investidura entre el PSOE i Podem. Queden 13 dies i el rellotge avança més ràpid que no pas el ritme de les trobades. Fins ara, de reunió oficial entre les dues formacions des de la represa del curs polític només n'hi ha hagut una -la de dijous passat-, malgrat que els telèfons treuen fum. Serà aquest dimarts quan afrontin un segon round Ha estat la vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, qui aquesta vegada ha trucat a Pablo Echenique per reprendre les converses. S'han citat a les onze del matí de dimarts. Els dos partits segueixen parlant llenguatges diferents. Mentre des d'Unides Podem asseguren que l'acord és, en paraules d'Echenique, "qüestió d'hores" si es reprèn la negociació allà on va quedar al juliol, els socialistes no volen ni sentir a parlar del govern de coalició. El PSOE no està en la tessitura de tornar al punt en què els de Pedro Sánchez van oferir al partit de Pablo Iglesias una vicepresidència i tres ministeris. Els del partit lila, però, segueixen advertint que no pensen donar suport a la investidura si no s'accepta un govern bipartit.Amb aquest desacord enquistat, l'estira i arronsa continua. A Ferraz esperen una resposta a la seva darrera oferta: un acord programàtic apuntalat per Podem des de l'oposició i càrrecs en organismes i institucions fora del consell de ministres. L'estratègia dels socialistes segueix basant-se en aprofitar la debilitat de Podem perquè accepti un govern monocolor del PSOE per tal d'evitar unes noves eleccions que els del partit lila afrontarien amb poques perspectives i amb divisió interna.Per ara, però, els d'Iglesias es resisteixen a acceptar l'escenari de quedar-se a l'oposició i esperen que, a mesura que avanci el calendari, els de Sánchez cedeixin. El líder dels comuns al Congrés i membre de l'equip negociador, Jaume Asens, ha assegurat aquest dilluns en roda de premsa que no tenen en compte cap altra opció que no sigui la de ser al govern. "Ens hi deixarem la pell i arribarem fins al final", ha insistit tot argumentant que és la presència de Podem al govern la que garantirà, no només l'estabilitat de l'executiu de Sánchez, sinó també que aquest dialogui amb Catalunya.Però a hores d'ara no hi ha cap símptoma que faci preveure que el PSOE s'obrirà a parlar de nou de coalició. De fet, tot i que dins de l'espai de Podem hi ha qui espera que, com al juliol, els socialistes acabin obrint una escletxa in extremis per compartir el l'executiu, els d'Iglesias creuen que serà "en funció de les enquestes" que els socialistes acabaran decidint si s'afronta o no una repetició de les eleccions. Els assessors que envolten Sánchez a la Moncloa, asseguren, seran els que acabaran decantant la balança.En tot cas, la trobada d'aquest dimarts es produirà en un ambient enrarit especialment amb els comuns després que els socialistes hagin augmentat el memorial de greuges per justificar el seu no rotund a la coalició. Carmen Calvo ha posat en el centre de la diana a Jaume Asens i Gerardo Pisarello, als quals acusa d'haver flirtejat amb el govern de concentració a Catalunya plantejat per ERC com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O. Dirigents del PSOE han seguit abonant aquesta tesi. "Pisarello va dir que donarien suport a un govern de concentració sobiranista a Catalunya i Asens va dir que ells serien la garantia que no s'aplicarà el 155", ha assegurat la portaveu parlamentària del PSOE, Adriana Lastra, en una entrevista a TVE. "No entraran al govern i ho saben", ha rematat Calvo a La Sexta. Ha estat el mateix Asens qui ha acusat el PSOE de "mentir" i d'haver "tergiversat i fet demagògia" de les seves paraules. Perquè no quedés cap ombra de dubte, ha assegurat que el seu partit està "en contra" d'un govern de concentració on hi sigui Junts per Catalunya. Però malgrat els intents dels comuns per clarificar la situació, els de Sánchez segueixen apuntant que les diferències sobre el conflicte amb Catalunya segueixen sent un gran escull per a la coalició. "Això és una excusa", expliquen fonts dels comuns.Si s'acosten o no posicions serà una incògnita que es desvelarà en les pròximes hores. Dimecres hi ha sessió de control al Congrés, i és allà on Iglesias i Sánchez es tornaran a veure les cares. El to dels intercanvis verbals i les paraules utilitzades seran claus per deixar entreveure si l'acord és a prop o bé si el percentatge de probabilitats que el 10 de novembre hi hagi eleccions creix. Tenint en compte que el ple d'investidura s'ha de convocar amb dos dies d'antelació i que abans hauria de culminar la ronda de contactes amb el rei, si no hi ha entesa aquesta setmana, difícilment es podrà frenar la repetició electoral.

