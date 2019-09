​Política Lingüística impulsa el català a 4.600 establiments comercials

USOS LINGÜÍSTICS COMERÇ (2018)



Usos lingüístics dels consumidors en petit comerç i de la població ocupada que fa atenció al públic amb els usuaris o clients (2018)

La Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística despleguen aquesta tardor una nova fase del Pla Ofercat a 4.600 establiments comercials de 10 ciutats: Cerdanyola, Manresa, Molins de Rei, Mollet del Vallès, Reus, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Gramenet i Viladecans. Les accions per fomentar l’ús de català seran definides específicament per a cada localitat des de la Direcció General de Política Lingüística i el Centre de Normalització Lingüística corresponent, juntament amb els principals agents econòmics i ens locals.L’Ofercat és un programa de la Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística, iniciat l’any 2000, per conèixer de manera sistemàtica l’oferta lingüística dels establiments comercials de Catalunya i impulsar-hi accions eficaces de promoció del català. Del 2018 al 2021, el programa Ofercat s’haurà aplicat a 20.000 establiments de 36 ciutats.El català és una llengua utilitzada en l’activitat comercial a Catalunya, tant per part dels comerciants com pels clients. Així ho revela l’ Enquesta d’usos lingüístics de la població de 2018 que la Direcció General de Política Lingüística i l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) van presentar el juliol passat. Segons aquesta operació estadística, més del 66 % dels ciutadans usen el català quan van a comprar a petits comerços, un 19,9 % gairebé sempre. Així mateix, un 74,5 % de les persones que treballen en atenció al públic amb usuaris o clients, l'usen. Tant els usuaris i clients de petit comerç com les persones que treballen en l'atenció al públic, majoritàriament combinen més d'una llengua en l'activitat comercial diària.La darrera onada de l’Ofercat es va portar a terme la tardor de 2018 a Castelldefels, Cornellà, Mataró, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Vic, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. Els resultats reflecteixen una situació lingüística territorialment diversa i, també, el clar interès dels comerciants per adaptar-se lingüísticament als clients. Aquesta conclusió s’extreu de la comparació entre la llengua amb què inicien la conversa quan el client entra a la botiga i el grau d’adaptació que mostren a la llengua del client.En localitats com Vic o Vilafranca, l’ús espontani en català (llengua en què s’adrecen al client abans que aquest parli) supera el grau de coneixement de català que hi ha a la població (amb una mitjana de 83 punts sobre 100). En canvi, Mataró, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa i Vilanova i la Geltrú (amb una mitjana de 52 punts) presenten un ús espontani inferior al grau de coneixement, fenomen molt més marcat en ciutats com Castelldefels, Cornellà, el Prat de Llobregat i Sant Boi de Llobregat (amb una mitjana de 23 punts).D’altra banda, l’adequació a la llengua catalana tendeix a apropar-se, en la majoria de ciutats, al grau de coneixement de la població. No obstant això, hi ha clares diferències territorials. L’estudi reflecteix tant la diversitat sociolingüística del territori com la tendència a canviar de llengua segons el context, en aquest cas d’acord amb paràmetres comercials, com ara el de proximitat amb la llengua dels clients.La Direcció General de Política Lingüística posa a disposició dels ciutadans l’Oficina de Garanties Lingüístiques per a totes aquelles persones que necessitin informació sobre la llengua catalana i sobre els seus drets i obligacions lingüístics. S’hi pot accedir mitjançant aquesta pàgina, que també permet comunicar queixes lingüístiques i facilita l’accés a l’Agència Catalana de Consum en aquells casos que correspon.D’acord amb l’Estatut i el Codi de consum, els consumidors, a Catalunya, han de poder ser atesos oralment i per escrit sigui quina sigui la llengua oficial que utilitzin. Les empreses han de tenir disponibles en català les invitacions a comprar, és a dir, les comunicacions comercials amb les característiques del bé o servei que s’ofereix i el preu (catàlegs, menús, fullets, tríptics, rètols de productes, etc.). També, la informació fixa: rètols principals i senyalitzacions, cartells, llistes de preus, etc., els contractes d’adhesió, normats, amb clàusules tipus o amb condicions generals; la documentació contractual; els pressupostos, els resguards de dipòsit i les factures.Cal etiquetar, almenys en català, les informacions necessàries per al consum, l’ús i el maneig adequat dels béns i serveis, especialment les dades sobre la salvaguarda de la salut i la seguretat i, en l’àmbit laboral, els convenis col·lectius de treball i els pactes d’empresa poden contenir clàusules per fomentar el coneixement del català dels treballadors i garantir-ne l’ús en els centres de treball i en els contractes laborals, els fulls de salari i la resta de documentació.L’Ofercat s’emmarca en l’Agenda de foment del català en el món de l’empresa i el comerç que, sota el segell genèric Català i empresa, ja estàs al dia?, impulsa la Direcció General de Política Lingüística amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, que el desplega territorialment. La Direcció General impulsa també el programa Emmarca’t, adreçat a grans marques i corporacions, i ofereix línies de suport a projectes d’empreses i d’entitats de l’àmbit empresarial i del treball.

