Ada Colau lamenta la inacció europea en la crisi dels refugiats

"La frontera més mortífera del planeta". Així ha qualificat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el mar Mediterrani, mentre feia una interpel·lació a la inacció europea pel que fa a la crisi de refugiats. Ho ha dit presidint la conferència "De Berlín al Mediterrani. El mur i les seves metamorfosis", que ha pronunciat el politòleg Rainer Huhle al Saló de Cent, amb motiu de la celebració de l'Onze de Setembre. Fent referència a la Diada, Colau ha convidat a celebrar-la "respectant els sentiments i idees de tothom", justificant que, precisament, aquesta "és de tothom".Crítica amb el racisme, Colau ha fet referència a la Llei d'Estrangeria, que permet que milers de dones treballin "explotades" en el sector de la neteja; o els CIEs, "que encara que siguin competència estatal" l'Ajuntament "no es resignarà" a permetre que s'internin els migrants. Ha lamentat, també, que alguns vulguin "associar els col·lectius més vulnerables a la delinqüència". Interpel·lada per les últimes onades discursives que asseguren que Barcelona ha entrat en una situació preocupant d'inseguretat, ha apuntat que "si seguim amb els discursos de la por i l'odi" estarem "perduts i no tindrem cap futur d'esperança".Fent un paral·lelisme amb la caiguda del mur de Berlín, Colau ha apuntat que, tot i la voluntat de transformació i obertura de fronteres de l'època, l'actualitat mostra que això no s'ha consolidat. Ha explicat que, des dels anys 90, l'espai Schengen ha aixecat murs de milers de quilòmetres per frenar les persones desplaçades i "avui Europa no és la terra d'acollida que molts dels ciutadans europeus voldrien". Més bé, ha dit, s'ha convertit en una "fortalesa de tanques i policies frontereres".L'alcaldessa ha volgut recordar que tot plegat no només és una qüestió europea, sinó que interpel·la a tot el món. Ha posat l'exemple del mur entre Mèxic amb els EUA, o el de Palestina amb Israel, que ha considerat signes que "la prosperitat d'Occident s'ha construït sota l'empobriment d'altres pobles".També ha lamentat els milers de "morts evitables" i ha aprofitat per agrair la labor de la societat civil organitzada, materialitzada en ONGs com Open Arms, Sea Whatch o Metges Sense Fronteres, "davant la inacció dels governs". Ha criticat, a més, les amenaces institucionals a aquestes organitzacions i ha recordat que les ciutats han de ser "espais de refugi d'acollida". "Avui el mur de Berlín és història, però el record de què va significar és més viu que mai", ha sentenciat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor