Dimarts, el canvi de temps serà més que notable, amb ruixats i tempestes localment fortes i un descens marcat de la temperatura. En canvi, per la Diada millora la situació meteorològica. pic.twitter.com/Gf2UUABJdI — Meteocat (@meteocat) September 8, 2019

Mapa de risc de pluja Foto: Meteocat

Molts catalans estan pendents aquests dies del cel per saber quin temps farà per la Diada. La setmana estarà marcada per la inestabilitat i aquest dimarts serà passat per aigua en pràcticament tot el país. De fet, Protecció Civil ja ha activat l'alerta pel risc de pluja. Els ruixats començaran aquest vespre i s'allargaran fins la nit de dimarts a dimecres. I davant d'això, quin temps farà per la Diada?Caldrà estar molt pendents de com avancen els models, però a hores d'ara tot indica que la Diada les pluges seran residuals i tendiran a desaparèixer de cara a la tarda. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la matinada de dimarts a dimecres és probable que plogui a la meitat est, al terç sud i a l'extrem nord del país. Al llarg del matí les precipitacions es restringiran a l'extrem sud del país i s'aniran diluint amb el pas de les hores. En general, la pluja de dimarts serà entre feble i moderada, amb quantitats poc abundants d'aigua.A Barcelona, on les entitats sobiranistes han convocat la gran manifestació de la Diada, els models indiquen hi haurà un ambient fresc però sense pluja. ​Les previsions també apunten que el cel estarà ennuvolat pràcticament tota la jornada i les temperatures pujaran lleugerament.El dia fort d'aquest canvi de temps que viurem aquesta setmana serà dimarts, quan es preveuen ruixats i tempestes localment fortes i un descens marcat de les temperatures. Al matí, el cel estarà molt ennuvolat en general i amb el pas de les hores creixerà la presència de núvols. Pel que fa al risc de pluja, s'esperen precipitacions d'intensitat feble i moderada arreu del país, especialment a la meitat est i al litoral i prelitoral central.Fins al migdia seran localment d'intensitat forta a la meitat est, resta de litoral i prelitoral central i nord de la Costa Daurada. S'acumularan quantitats de precipitació entre poc abundants i abundants (fins a 50 mm) en general, si bé localment poden ser molt abundants (entre 50 mm i 100 mm) a la meitat est i a la resta de litoral i prelitoral central. A més, les precipitacions aniran acompanyades de tempesta i localment de calamarsa o pedra. La temperatura es preveu que baixi de manera substancial.El Meteocat ha activat avisos per intensitat de pluja, avís per vent i avís per mal estat de la mar.

