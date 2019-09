Mor un home en caure d'una teulada a Barcelona

Un home de 40 anys ha mort aquest dilluns en caure de la teulada d'un edifici de Barcelona mentre hi feia reparacions, segons han informat els Mossos d'Esquadra. Els fets han tingut lloc al carrer del Barri Vermell, al districte de Sant Andreu, de la capital catalana cap a dos quarts de dotze del migdia.La policia catalana informa que la víctima s'ha precipitat per causes que encara s'investiguen i que ha mort a l'acte. A banda dels efectius policials, al lloc també s'han desplaçat dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La policia ha posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

