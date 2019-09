​Un mocador de colors per lluitar contra el càncer

Vanessa Lorenzo, Judit Mascó i Ona Carbonell, en una imatge promocional de la campanya. Foto: Hospital Vall d'Hebron

Un mocador, com el que usen moltes dones en tractament pel càncer, com a "símbol de la lluita de totes les dones" que el pateixen. Aquest és el leitmotiv de la campanya "Somni de Colors" , que promou l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona per recollir fons tant per a la investigació del càncer de la dona com per millorar la qualitat de vida de les afectades.La campanya, que va arrencar el passat més de juny, compta enguany amb la col·laboració de Vanesa Lorenzo i Ona Carbonell, com a ambaixadores, i de Judit Mascó i l'artista Clàudia Valsells com a dissenyadores del mocador solidari, que es pot comprar per 15 euros a les botigues Natura i a Natura online . També s'hi poden fer donacions a banda del mocador, a partir de qualsevol quantitat de diners."Aquest nou mocador vol ser el símbol de la lluita i l'esperit de superació de totes les dones que pateixen càncer i de les persones que volen solidaritzar-s'hi", expliquen els promotors de la campanya. El càncer de la dona emmarca el càncer de mama -amb més de 32.000 casos l'any i el 28% del total de casos de càncer diagnosticats- i els càncers de cos de d'úter, d'ovari i de coll de l'úter -10,5% dels càncers diagnosticats-.

