Cinc detinguts, tres d'ells menors, per un robatori amb violència a l'Eixample de Barcelona

Els Mossos d'Equadra han detingut aquest diumenge dos joves de divuit anys, i tres menors d'edat, dos nois i una noia dels quals no s'han facilitat més dades, com a presumptes autors del robatori amb violència d'una cadena d'or i un telèfon mòbil al barri de la Dreta de l'Eixample de Barcelona.Segons el relat del cos policial, sobre les set del matí agents de paisà van observar les cinc persones a la cantonada de Passeig de Gràcia amb Plaça Catalunya que assaltaven un altre jove, al qual immobilitzaven. Tres nois l'agafaven pel coll, i un altre noi i la noia vigilaven a distància per alertar els companys si algú els descobria. Els agents van aturar els individus i els van identificar i escorcollar. Se'ls va trobar una cadena d'or i un mòbil que la policia afirma que acabaven de sostreure a la víctima.Els detinguts han passat a disposició judicial aquest dilluns. El jutge ha decretat llibertat amb càrrecs. Els menors van passar ahir mateix a disposició de Fiscalia de Menors.

