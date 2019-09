Sònia Reina, la dama de ferro de Cs entre Manos Limpias i el dret a decidir

Ciutadans viu una forta crisi interna mentre l'aparell es blinda enfront els crítics. A Catalunya, el nucli dur de la direcció, amb Carlos Carrizosa com a veritable home fort, ha construït un fortí per resistir la pressió de militants dissidents descontents amb la deriva dretana. Hi ha un nom que brilla amb llum pròpia en la galàxia de quadres del partit i que exemplifica la línia cada cop més conservadora de la formació. És Sonia Reina, persona de la confiança de Carrizosa i consellera de districte a les Corts. Però Reina és més que una consellera de districte i és una peça clau de la direcció a l'hora de mantenir la disciplina interna Advocada de professió, Reina ha estat també un pont entre Ciutadans i Manos Limpias. Com a lletrada, va intervenir en alguns dels casos més cridaners del sindicat ultra, junt amb el seu consoci Alex Zaragüeta, com el cas ITV que va afectar Oriol Pujol Ferrusola, enquè es van presentar com a acusació popular.També va exercir l'acusació popular en el cas Macedònia, en què van ser condemnats diversos narcotraficants. El cas es va iniciar el 2009 com una macroinvestigació que apuntava a una suposada corrupció policial que esquitxava membres dels Mossos i Guàrdia Civil, sobre els quals la causa va ser arxivada. La detenció del secretari general de Manos Limpias, Miguel Bernad, acusat d'extorsió i apropiació indeguda, va precipitar la fallida del sindicat ultra. De fet, l'advocada Reina va retirar-se del cas ITV poc després.Sectors crítics de Ciutadans assenyalen a Reina com una persona d'influència creixent al partit. El cert és que els qui la coneixen la qualifiquen de dona ambiciosa amb gran afany de protagonisme. Ha format part de la "quota" de Ciutadans a Societat Civil Catalana, on és membre de la direcció fins i tot ara que el partit se n'ha allunyat . També és la delegada a Catalunya de la Federació Internacional de Drets Humans. Com a consellera de districte a les Corts, s'ha destacat per un discurs molt bel·ligerant contra les "ocupacions il·legals" de pisos. Sectors del teixit associatiu l'han acusat de tenir vincles amb la xarxa Desokupa.En la seva línia espanyolista i molt dretana, però, hi ha un parèntesi sorprenent. Va formar part l'any 2013 d'una candidatura al Col·legi d'Advocats de Barcelona liderada per Jordi Domingo que defensava el dret a decidir, i que no va guanyar però va obtenir un magnífic resultat. La candidatura va exigir a tots els seus integrants que defensessin el dret a decidir i Sonia Reina no va ser una excepció. Fonts de la candidatura expliquen aque va ser integrada en la llista per la defensa que sempre havia fet del torn d'ofici. Després es va anar radicalitzant i es va desvincular del tot dels seus antics companys de candidatura. En la "foto sobiranista", doncs, està íntimament relacionada amb Lorena Roldán L'any 2017, va protagonitzar una anècdota que va generar moltes burles . Va criticar l'alcaldessa Ada Colau per posar paperetes de color groc al carrer Marina de Barcelona. En realitat, es tractava de contenidors amb el color que simbolitza el reciclatge de plàstic de cara a la cursa dels nassos.

