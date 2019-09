El PSOE i Podem reprendran aquest dimarts les negociacions per la investidura

Me ha llamado la Vicepresidenta, Carmen Calvo, para proponernos una reunión mañana por la mañana. Le he dicho que ningún problema por nuestra parte y le he reiterado que seguimos pensando que, si retomamos la negociación donde la dejamos en julio, el acuerdo es cuestión de horas. — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) September 9, 2019

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, i el secretari d'acció de govern de Podem, Pablo Echenique, es reuniran aquest dimarts per provar de reprendre la negociació per a una hipotètica investidura de Pedro Sánchez. Segons fonts de les dues formacions, els negociadors han parlat –a iniciativa de Calvo- aquest dilluns per telèfon per concertar la cita de demà, tot i que encara no se sap ni el lloc ni l'hora de la trobada.En un missatge al seu compte de Twitter, Echenique ha confirmat la trucada i ha afegit que Podem no té "cap problema" en reprendre la negociació allà on la van deixar al juliol. "L'acord és qüestió d'hores", ha escrit Echenique. La trobada d'aquest dimarts tindrà lloc a 13 dies de la data límit per a la investidura. Si no hi ha president abans del 23 de setembre, es convocaran automàticament unes noves eleccions que es celebrarien el 10 de novembre.La vicepresidenta en funcions ja va dir diumenge en una entrevista a La Sexta que estava disposada a posar-se en contacte amb Echenique si Podem no prenia la iniciativa a principis de setmana. Segons va explicar Calvo, no hi han hagut contactes des del passat dijous i va ser Podem qui va demanar un temps per reflexionar. Els socialistes mantenen el seu rebuig al govern de coalició amb Podem, mentre que els de Pablo Iglesias segueixen insistint amb entrar al govern.

