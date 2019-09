Destrueixen 2,6 tones de productes de venda ambulant a Barcelona

El Port de Barcelona ha destruït 2,6 tones de productes de venda ambulant, principalment imants (3.206 unitats), ulleres de sol (1.197) i clauers (1.120). Tots els materials, prop de 13.000 articles, entre els quals també hi ha material esportiu falsificat, bosses o souvenirs, han estat decomissats durant 327 actuacions policials fetes entre el 5 de maig i el 8 d'agost.La majoria de les actuacions es van fer als molls de Bosch i Alsina, del Dipòsit, de la Barceloneta, d'Espanya, de Barcelona i de Drassanes, així com a la platja de Sant Sebastià, Portal de la Pau, Rambla de Mar i plaça del Mar, tots ells dins l'àmbit del Port Vell.La major part de decomisos s'han realitzat amb anterioritat a la posada en marxa del dispositiu policial conjunt i permanent establert per la Guàrdia Urbana, el cos de Mossos d'Esquadra i la Policia Portuària, que va entrar en funcionament el passat 29 de juliol amb l'objectiu de reduir la presència de manters en la via pública al Port Vell.

