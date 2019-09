S'agilitza l'accés a pisos socials per a víctimes de violència masclista

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, han signat aquest dilluns un conveni que vol fer més "ràpid i eficient" l'accés a l'habitatge públic dels col·lectius més vulnerables."Volem donar una resposta més coordinada i veloç en situacions de necessitat d'un pis social tan clares com en casos de víctimes de violència masclista, persones sense llar o amb problemes de salut mental i nois de 18 anys que han estat sota tutela de la Generalitat i s'han d'emancipar", ha enumerat El Homrani. "El conveni permet agilitzar aquesta resposta a través de la demanda concreta i el contacte directe amb l'Agència de l'Habitatge, que informarà de la disponibilitat d'habitatge públic en el territori i ens posarà en contacte amb l'ajuntament o el teixit social de la zona", ha continuat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies."Per evitar situacions de vulnerabilitat és clau el treball digne i la capacitat d'accés a l'habitatge a un preu raonable", ha reflexionat en veu alta el Homrani, que considera que el conveni també "dona seguretat jurídica a l'hora de treballar i abordar les situacions en què es poden trobar els col·lectius vulnerables".Al seu torn, el conseller Calvet ha reconegut que el Departament de Territori té "una autèntica obsessió" per augmentar el parc d'habitatge públic de lloguer. "I ho estem fent, ja que en aquesta legislatura hem superat per primera vegada la xifra dels 20.000 habitatges públics administrats per la Generalitat", ha calculat el conseller. "Ens permeten satisfer necessitats ordinàries però també per atendre emergències i donar resposta a les necessitats dels col·lectius més vulnerables", ha puntualitzat Calvet.El conseller de Territori ha detallat que aquest increment del parc públic prové no només de la promoció directa sinó també de l'exercici del dret de tempteig i retracte i dels convenis de cessió d'habitatge signats amb les entitats financeres. Finalment, Calvet ha avançat que "properament" el Govern tornarà a portar al Parlament el decret llei de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge."Abans de l'estiu vam fer una aposta clara per poder aprovar aquest decret però, desgraciadament, i a causa de la proximitat de les eleccions municipals, no hi va haver la majoria suficient per aprovar-lo", ha lamentat el conseller de Territori. "Ara tindrà una redacció més consensuada, més àmplia i més potent i d'aquesta manera podrem incrementar el parc d'habitatges de lloguer", ha pronosticat el titular de Territori i Sostenibilitat.

