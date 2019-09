Els crítics amb Rivera preparen un Ciutadans bis

Maneiro i altres impulsors veuen Manuel Valls, amb qui han mantingut contactes, com "un estadista que busca el millor per al país"

El projecte és encara embrionari, però està trobant moltes complicitats. Dirigents -en actiu però actuant amb amb cautela- i exdirigents de Ciutadans crítics amb Albert Rivera, exmilitants del partit UPyD de Rosa Díez, alguns dels intel·lectuals que van participar en la fundació de la formació taronja i l'entorn de Manuel Valls mantenen contactes discrets però cada cop més fluids per intentar articular una marca alternativa a la de Rivera. Existeix la possibilitat que acabin construint un Ciutadans bis?Un dels qui impulsen la iniciativa és Gorka Maneiro, exdirigent d'UPyD i portaveu d'Ahora Plataforma, una dels grups que es mouen a l'escalf de la fractura interna que trasbalsa el partit de Rivera. Maneiro ho explica a: "El projecte originari de Ciutadans ja no existeix. Va néixer com a partit oposat al nacionalisme i de centreesquerra, nodrit per moltes persones que provenien o havien donat suport al PSC".Per a Maneiro, la decisió de Rivera d'optar per liderar la dreta espanyola i de rebutjar "de ple" tota entesa amb el PSOE, i alhora de no rebutjar sumar amb Vox "ha canviat les coses". L'exdirigent d'UPyD sosté que "Espanya necessita un projecte nacional enfront un PSOE que està disposat a pactar amb els nacionalistes", però que també sigui "socialdemòcrata" en les seves polítiques socials".Maneiro i altres impulsors veuen a l'exprimer ministre francès Manuel Valls, avui regidor de l'Ajuntament de Barcelona i amb qui han mantingut contactes, com "un estadista que busca el millor per al país". Alguns el veuen com el líder ideal. També es compta, i molt, amb persones que ara exerceixen càrrecs de responsabilitat a Ciutadans, però que pel lloc que ocupen mantenen per ara una actitud discreta.El projecte requereix temps, i molts moviments estan pendents de com evolucioni la situació política a l'Estat. Els impulsors d'aquest "nou Ciutadans" volen aplegar sensibilitats diverses i creuen que un paper decisiu ha de ser exercit per alguns dels intel·lectuals fundadors de la formació de Rivera, com és el cas de figures de l'estil del jurista Francesc de Carreras o bé l'escriptor Félix Ovejero.La presència destacada d'Ovejero i d'Arcadi Espada en l'acte de Societat Civil Catalana (SCC) de dissabte passat a Barcelona sobre convivència lingüística, no va passar desapercebuda. Societat Civil viu un moment de forta tensió amb la formació de Rivera , que acusa l'entitat presidida per Ferran Sánchez Costa, exdiputat del PP, d'haver moderat els seus plantejaments.

