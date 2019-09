Puig i Armengol sumen forces per exigir al govern espanyol un finançament més just

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i la seva homòloga de les Illes, Francina Armengol, han coincidit en la necessitat de sol·licitar al govern espanyol que busqui les fórmules legals adequades per a poder actualitzar els lliuraments a compte del finançament autonòmic d'aquest exercici. Diari La Veu, Tal com ha informat el Puig i Armengol, que han mantingut aquest cap de setmana una trobada a Formentera, han mostrat la seua sintonia respecte a dues qüestions bàsiques per a les comunitats autònomes i especialment per als seus respectius territoris, relacionades amb el finançament autonòmic i el Programa de Vacances de Majors que gestiona l'Imserso.Segons informen fonts de la Generalitat, tots dos han definit criteris comuns dins del marc de cooperació entre totes dues comunitats que van establir en el seu moment per a sumar esforços enfront de problemes comuns, com és el cas del finançament autonòmic.El president de la Generalitat Valenciana ha denunciat que el bloqueig a la conformació del nou executiu central ha impedit l'actualització dels recursos de les comunitats autònomes, que per al territori valencià suposa un minvament de 450 milions d'euros. Una situació per la qual, des del govern valencià, podrien tindre lloc retallades que afectarien el benestar social, tot i que Puig ja va afirmar que s'evitarien.El president de la Generalitat, que es reuneix dimarts amb la ministra Montero, ja va avançar que demanaria a la titular d'Hisenda que s'actualitzen al més prompte possible aquests recursos, mitjançant una via legal que salve les objeccions de l'Advocacia de l'Estat.Així mateix, Puig i Armengol han coincidit a demanar al Ministeri que es done una solució per a la mensualitat d'IVA del 2017 que, a causa d'una modificació de l'anterior govern espanyol, les autonomies deixarien de percebre enguany. Aquesta reducció de recursos suposaria al País Valencià 280 milions més, afegeixen les fonts.El País Valencià i Balears, totes dues perjudicades pel sistema de finançament autonòmic, van segellar en el seu moment una aliança per a reclamar la reforma del model, l'anomenat "Acord del Consolat del Mar".El president de la Generalitat i la seua homòloga balear també han coincidit a demanar a la ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, María Luisa Carcedo, una solució al problema plantejat pel sector hoteler relacionat amb la licitació del nou contracte del Programa de Turisme Social de l'Imserso.

