El Govern assegura que la ubicació del centre d'acollida de menors no acompanyats a Barcelona «no està tancada»

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha assegurat aquest dilluns que la ubicació del centre de primera acollida de menors no acomapnyats a Barcelona "no està tancada". "Govern i Ajuntament estem absolutament d'acord en la necessitar d'obrir aquest centre, però ha de ser el consistori qui ha de proposar una ubicació definitiva", ha assenyalat el Homrani."Estem encara en converses amb l'Ajuntament i a l'espera que ens indiqui quin espai creu més adequat. L'alcaldessa Colau ha dit que es comunicaria aquesta mateixa setmana", ha insistit el conseller, que s'ha reunit prèviament amb els representants d'una trentena de veïns del barri del Besòs que protestaven sorollosament davant la seu del Departament de Treball i Afers Socials, al passeig del Taulat.Els veïns s'oposen a la instal·lació d'aquest centre de primera acollida dels MENA en un solar del barri -a l'avinguda d'Eduard Maristany, al costat de la Torre Telefónica- al·legant problemes d'inseguretat i que hi ha equipaments més necessaris a la zona com "residències d'ancians o guarderies".

