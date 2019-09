Víctor Amela intenta deixar en evidència Jordi Borràs i li surt el tret per la culata

En tinc foto @amelanovela, no només hi era sinó que vaig haver d'aguantar els seus insults i amenaces in situ, com de costum. Tu on erets, a casa, piulant sobre el #Sisisetdesetembre? https://t.co/kv3wp3MpKz pic.twitter.com/7rTF8W7TtP — Jordi Borràs (@jordiborras) September 9, 2019

Entenc que ja has demanat perdó, oi? — Antonio Baños (@antoniobanos_) September 9, 2019

Topada entre Víctor Amela i Jordi Borràs... amb un clar guanyador. L'escriptor ha citat el fotoperiodista en una piulada per demanar-li si té fotos d'un grup d'extrema dreta independentista, el Moviment Identitari Català (MIC). La publicació d'Amela parteix d'un vídeo difós en què apareixen membres del MIC entonant tot tipus de càntics contra Espanya."Atenció, podrien ser una mica fatxes: tens foto, Jordi Borràs?", demana Amela.Borràs, que es conegut per retratar els moviments d'ultradreta a Catalunya, ha replicat Amela. El fotoperiodista ha fet constar que sí que en té i que, de fet, també ha rebut tot tipus d'amenaces i insults per part d'aquest grup, malgrat que siguin independentistes i no espanyolistes."Tu on erets, a casa, piulant sobre el sis i set de setembre?", afegeix i replica Borràs.La publicació inicial d'Amela s'ha omplert de comentaris d'altres usuaris -entre ells l'exdiputat de la CUP Antonio Baños- reclamant-li una rectificació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor