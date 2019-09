Detingut per mossegar i clavar diverses puntades de peu a un policia a Lleida

La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir diumenge un home de 32 anys com a presumpte atur dels delictes de trencament de condemna i d'atemptat als agents de l'autoritat. Cap a les set del matí, les persones encarregades del control d'accés a la discoteca Biloba van requerir presència policial després d'expulsar un home del local que s'havia barallat amb la seva exparella, de la qual tenia una ordre d'allunyament.Poc després, els agents van aconseguir aturar l'home a l'exterior del recinte mentre intentava fugir corrent. Aquest va donar diverses puntades i va mossegar un dels agents, segons han explicat des de la Guàrdia Urbana.Posteriorment, va acudir al lloc la noia que havia mantingut la discussió amb el detingut a l'interior de la discoteca. La jove, de 19 anys, va començar a increpar l'arrestat que es trobava dins del vehicle policial, així com als agents i també va agredir-ne un. La noia va ser detinguda també com a presumpta autora d'un delicte d'atemptat als agents.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor