Protecció Civil demana als manifestants de la Diada que esglaonin l'arribada i la sortida

Protecció Civil ha demanat als assistents a la concentració de la Diada a Barcelona que esglaonin l'arribada i la sortida per evitar incidents. També ha reclamat que s'utilitzi preferentment el transport públic, fent servir especialment estacions allunyades de la zona de manifestació, per esponjar la sortida i evitar aglomeracions en andanes i vestíbuls.El Servei Català de Trànsit ha decidit tallar l'accés a la plaça Espanya des de la C-31 perquè els vehicles no accedeixin a l'àrea on hi haurà els concentrats. Es demana a les persones que vénen des de fora de Barcelona en vehicle privat que arribin amb antelació i aparquin lluny del centre.El pla Procicat estarà en prealerta dimecres al matí de forma preventiva. Els Mossos d'Esquadra han dissenyat un dispositiu global per atendre els requeriments de seguretat que generin els diferents actes i mobilitzacions. Guàrdia Urbana i Mossos actuaran conjuntament al centre, als accessos i a l'entorn metropolità.El dispositiu municipal assegurarà en tot moment el pas dels vehicles d'emergència al llarg de la Diada. Per la seva part, l'Ajuntament de Barcelona també ha previst un dispositiu preventiu de protecció civil amb presència dels serveis d'emergència i de seguretat i dels operadors de transport públic a la ciutat.Ferrocarrils de la Generalitat reforçarà el seu servei a les línies metropolitanes i Transports Metropolitans de Barcelona també ha previst reforços a totes les línies, especialment a les línies 1 i 3. Les afectacions en els autobusos seran severes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor