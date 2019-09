ERC estén la mà a Colau per negociar els pressupostos

El regidor d'ERC a Barcelona i president de la comissió d'Economia de l'Ajuntament, Jordi Castellana, ha evitat lligar la negociació dels pressupostos de la ciutat als de la Generalitat: "Són debats diferents. Encara que la realitat de Barcelona no es pot separar de la de Catalunya, cada negociació ha de seguir el seu curs".En declaracions a la premsa després que el líder d'ERC a Barcelona Ernest Maragall i el mateix Castellana hagin publicat un article a La Vanguardia en el qual estenen la mà al Govern municipal d'Ada Colau per negociar uns pressupostos "valents i progressistes", el regidor ha dit que ERC vol exercir la seva responsabilitat com a força guanyadora en les municipals."Com a força guanyadora, agafem la responsabilitat de liderar les converses sobre els pressupostos", i ha dit que, ara com ara, no han rebut cap resposta a la seva proposta per part del govern de Barcelona en Comú i el PSC, tot i que espera que vulguin asseure's per pactar uns comptes a llarg termini i assumir els desafiaments que encara la ciutat després de la crisi econòmica i la pròrroga pressupostària que viu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor