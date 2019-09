El PSC creu que la Diada està «segrestada» per una part del país

Davant la proximitat de la Diada, el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ha reiterat aquest dilluns que els representants del partit no assistiran a l'acte "Tornarem" que organitza el govern de la Generalitat, per ser un esdeveniment "de part, que exclou la meitat de la població de Catalunya". Ho ha dit en referència al comunicat publicat hores abans pel partit que presenta la seva posició davant l'Onze de Setembre i en coordinació amb l'expresident de la Generalitat José Montilla, que també ha considerat avui en una declaració escrita que la Diada no és un símbol plural.El comunicat, que advoca per una Diada que assumeixi "l'àmplia pluralitat social i política de Catalunya", rebutja que la celebració sigui "segrestada per una part del país" i que una altra "no se senti cridada a participar-hi". En aquest sentit, ha demanat una Diada "oberta a tothom, inclusiva i respectuosa". A més, en el manifest s'apel·la a la reconciliació de tots els catalans, el bon govern i el retorn a la bona política, "que accepti la pluralitat" i cerqui "acords a través del pacte".A dues setmanes vista de formalitzar un govern a Espanya, Illa ha ratificat el rebuig dels socialistes a una repetició electoral. En sintonia a les declaracions de Miquel Iceta la setmana passada, el secretari d'organització del PSC ha apuntat que "els ciutadans es van expressar d'una forma clara a les urnes" i, en aquest sentit, reclamen que "els altres partits es limitessin a la investidura de Sánchez", considerada com "l'única alternativa". Ha cridat, doncs, a evitar les actituds "obstruccionistes".Pel que fa a la possibilitat de pactar amb Unidas Podemos al govern espanyol , Illa ha posat en relleu la necessitat de "confiança" i ha declarat la voluntat dels socialistes en crear ponts "en un futur pròxim". Malgrat tot, en l’actualitat aquesta confiança "no existeix" i repercuteix negativament en la necessitat "d’afrontar assumptes rellevants", com el procés independentista o en matèria econòmica d’estat, ha sentenciat.Preguntat per la sentència, el secretari d'organització ha assegurat que aquesta "s'ha d'acatar", tingui el resultat que tingui. A més, ha considerat que aquesta pot significar "el retorn a la política".

