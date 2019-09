El PDECat només avalarà una aturada de país si s'acorda amb sindicats i patronals

El comitè nacional del PDECat s'ha reunit aquest dilluns a la planta baixa de l'Hotel Catalonia Plaza, al carrer Bergara de Barcelona, per encarar tots els reptes que l'esperen en l'arrencada del curs polític, marcat per la sentència del Tribunal Suprem.Després de declaracions discrepants dins l'espai de Junts per Catalunya (JxCat) sobre una aturada de país com a resposta al veredicte -amb la consellera Àngels Chacón situant-s'hi en contra i el president Quim Torra discrepant-ne , tot i emmarcar-ho en un "malentès"- el president del PDECat, David Bonvehí, ha assenyalat que una aturada "d'un o dos dies" és factible, sempre i quan hi hagi una entesa amb patronals, sindicats i les entitats del sobiranisme civil, a l'estil del 3-O del 2017.Bonvehí, de passada, ha reclamat que s'aprovin els pressupostos de la Generalitat per al 2020, que de moment no disposen d'un soci definit a l'espera de la sentència del Tribunal Suprem contra els dirigents encausats. "La resposta no passa per convocar eleccions, sinó per continuar governant amb totes les conseqüències", ha apuntat Bonvehí, que ha fet equilibris entre la posició de Chacón -contrària a l'aturada perquè "perjudica" l'economia catalana"- i la de Torra, partidari d'aquesta opció."Com a president i ciutadà tinc la responsabilitat de sumar-me al tsunami democràtic. Moltes empreses del país, s'ha vist amb '’elecció del nou president de la Cambra de Comerç de Barcelona, estan al costat dels drets i llibertats, per això no tinc cap dubte que donarien el seu suport a una aturada de país. Ho he parlat amb la consellera Chacón i ha quedat clar que tot ha estat un malentès", va assenyalar el president aquest diumenge en una entrevista al diari El Punt Avui "El nostre partit és jove, però amb molt llegat i ben estructurat. Ha arribat el moment que els associats en defineixin el futur", ha assenyalat el dirigent nacionalista sobre el procés de participació que culminarà el 20 de setembre. "Aquest debat s'ha de fer amb transparència i tranquil·litat. La situació política ha estat excepcional i, com que aquesta excepcionalitat s'ha allargat en el temps, cal resoldre-ho. La gent té ganes de dir-hi la seva", ha apuntat Bonvehí, que ha destacat el "bon ambient" que hi ha hagut en la cita del comitè nacional, que ha estat molt concorreguda.Al llarg de la roda de premsa també s'ha referit al paper d'Artur Mas, que en una entrevista a RAC1 ha insistit que cada vegada més gent li demana que torni a tenir un rol preponderant dins l'espai nacionalista. Bonvehí ha assegurat que "mai" hauria hagut de deixar de ser president l'any 2016, quan Junts pel Sí i la CUP no es van posar d'acord per la seva investidura, i ha indicat que li "faran costat" en tot allò que decideixi.

