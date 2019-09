«El fill de l'italià» farà el pas a la televisió

Rafel Nadal. Foto: Adrià Costa

La productora catalana Minoria Absoluta ha adquirit els drets audiovisuals de la novel·la El fill de l'italià, de Rafel Nadal , per convertir-la en una sèrie de televisió. El projecte de sèrie es presentarà el pròxim mes d’octubre al MIPCOM de Cannes, el mercat audiovisual de referència a nivell internacional, amb l'objectiu de desenvolupar una coproducció internacional. La novel·la narra una història amb punt de partida a la postguerra, i en un grups de mariners italians a Caldes de Malavella.El fill de l'italià (Columna) va guanyar el Premi Ramon Llull 2019 i és la novel·la en llengua catalana número 1 en vendes des que es va publicar al mes de febrer. A més d'haver estat la novel.la més venuda del dia de Sant Jordi d'enguany , segons les dades de la consultora GFK l’última setmana d'abril, va ser també el llibre més venut a tot l'Estat espanyol, tenint en compte tots els llibres que hi havia a les llibreries en qualsevol llengua.la novel·la ja s'ha publicat en castellà i properament apareixeran les traduccions a l'italià, francès i grec. L'anterior novel·la de Rafel Nadal, La maledicció dels Palmisano, es va convertir un èxit europeu, arribant a un total de vint-i-dues traduccions (a l'anglès i a l'alemany incloses)."La història oficial, la dels estats, la dels exèrcits, amaga sempre la història petita, que és la de les persones, la del dia a dia de cada comunitat, la lluita per la supervivència i les grans passions humanes. En definitiva la història en majúscules", ha afirmat Rafel Nadal en relació a la seva novel·la. "Hem salvat la memòria de la República, però no la de la postguerra quotidiana" , va assenyalar Nadal poc després de guanyar el premi Ramon Llull, entrevistat perInspirada en fets reals, El fill de l'italià explica la història d'en Mateu, un jove que creix en una família de Caldes de Malavella trencada i que no se sent seva. Des de petit lluita per deixar enrere els crits, les baralles i la misèria de la Mina, la casa més pobra del poble, la que tothom evita.En Mateu aviat descobreix que els seus orígens s'amaguen darrere d'un secret del qual ningú parla però que coneix tothom: el poble està marcat per l'odissea d'un miler de joves mariners italians que s'hi van refugiar en plena Segona Guerra Mundial: els supervivents de l'enfonsament del cuirassat Roma, bombardejat pels alemanys el 9 de setembre de 1943 en venjança per l'armistici entre Itàlia i els aliats a les acaballes de la guerra.

