Johnson admet ara que un Brexit sense acord seria «un fracàs»

El primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, ha admès que un Brexit sense acord seria "un fracàs" dels governants. "Tots en seríem responsables", ha dit en una roda de premsa conjunta amb el primer ministre irlandès, Leo Varadkar.El líder britànic ha assegurat que "encara és possible" tancar un acord amb el bloc europeu abans de la sortida prevista pel 31 d'octubre. Tanmateix, tant Johnson com Varadkar han avançat que amb la reunió a Dublín d'aquest dilluns no esperen aconseguir un gran progrés en les negociacions del Brexit.Està previst que la llei per evitar un Brexit sense acord obtingui aquest dilluns l'assentiment de la reina Isabel II. El text estableix que el primer ministre britànic, Boris Johnson, hagi de demanar una pròrroga per al Brexit fins al 31 de gener si no hi ha acord.Johnson, partidari del Brexit el 31 d'octubre amb o sense acord, aposta, però, per forçar unes eleccions anticipades, una proposta que sotmetrà per segona vegada a votació dilluns i que l'oposició ja ha avisat que tornarà a bloquejar.

