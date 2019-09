La Fiscalia qüestiona que els presos polítics compleixin la condemna a Catalunya

La memòria anual que la fiscal General de l’Estat, Maria José Segarra, va lliurar dijous al rei Felip VI i ha fet pública aquest dilluns coincidint amb l’obertura de l’any judicial posa en dubte l’actuació de les autoritats penitenciàries catalanes sobre els presos del procés, en cas que hi hagi sentència condemnatòria.Segons consta al document – de 1.500 pàgines- les manifestacions de les autoritats catalanes “inclòs l’actual Director General d’Institucions Penitenciàries” mostrant “públicament el seu rebuig a la presó provisional acordada” sobre el que “consideren presos polítics” poden “posar en qüestió les condicions de tranquil·litat i imparcialitat que necessàriament han de concórrer a les autoritats i funcionaris de l’Administració Penitenciària de Catalunya quan hagin d’avaluar els presos si són finalment condemnats”.La Fiscalia recorda, a més, “situacions anòmales” com, al seu entendre, “l’existència de manifestacions com a mínim setmanals davant els centres penitenciaris on es trobaven ubicats aquests presos”. El text de la Fiscalia també admet que té una sensació “agredolça” pel resultat de les interlocutòries que el Tribunal Suprem va emetre contra els membres de l’anterior Govern que es troben a l’exterior.També acusa els tribunals europeus que no han atès les peticions del Suprem d’haver trencat el principi de “confiança mútua”. “Aquesta confiança es pot trencar quan no es respecten els respectius àmbits competencials fent tasques de valoració sobre el grau d’intensitat d’alguns elements de tipus penal que, al nostre judici, excedeixen obertament de la tasca de control del compliment de les formalitats necessàries per executar les decisions remeses per les autoritats judicials o fiscals dels països implicats”.

